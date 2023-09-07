杜魯多：中加關係沒有惡化　但難有政治和解空間

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說，由於中方強硬的外交政策，加拿大與中國沒有「和解」（rapprochement）的空間。



彭博社報道，杜魯多星期四（9月7日）在新加坡接受該社採訪時說：「中國在過去幾年裏做出的決定增加了兩國交往的難度——不僅是加拿大，其他國家也是如此。」

杜魯多坦言，他在2015年上台時曾希望與中國達成自由貿易協定。但兩國關係在2018年轉為敵對。當時加拿大應美國引渡要求逮捕了中國通訊巨頭華為的高管孟晚舟，而中方之後拘留了兩名加拿大人，並對加拿大的一些食品出口實施禁運。

杜魯多說，過去幾年充滿挑戰，「兩名加拿大人出於政治原因被任意拘留，給兩國關係帶來了真正的寒意。」但他也強調，中國是「世界上最重要的經濟體之一，任何人都不能忽視它」。他指出，加中兩國關係現在「可能是穩定的」，但仍有很大的改善空間。

杜魯多說，兩國關係目前並沒有惡化，但在上述加國公民被拘事件發生後，加中關係也並未像希望中那樣得到改善。

此外，杜魯多政府一直被指對中國干預加拿大聯邦選舉的證據處理不當或無視，這些指控促使兩國今年5月發生重大外交摩擦，互相驅逐了外交官。杜魯多在星期四的採訪中說，他的公共安全部長將於當天晚些時候宣布對中國干預選舉事件進行公開調查。

杜魯多還表示，加國當局正在推進與美國和澳洲類似的外國代理人登記制度，但政府因歷史上曾濫用此類工具而對此事持謹慎態度。

不過，杜魯多也強調，加拿大必須在某些領域與中國接觸，包括氣候變化問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

