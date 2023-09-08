外遊有Jet Lag？美國研究：豐盛早餐或有助更快適應時差

一項研究稱，在最終目的地所在時區吃一頓豐盛的早餐，可能有助於老年人更快適應時差。前一晚避免深夜進食也可能起到一定作用。



《華盛頓郵報》報道，美國西北大學（Northwestern University）和聖達菲研究所（SFI，Santa Fe Institute）的研究人員星期二（9月5日）發表的一項研究指出，擁有固定的進餐時間表，或者吃一頓豐盛的早餐，有利於重置生物鐘。

時差反應（Jet Lag）是晝夜節律（生物鐘）失調的一種症狀，當人體生物鐘與外界環境的晝夜規律不一致時，就會出現時差反應。

時差通常對老年人的影響更大。人類大腦中的24小時生物鐘以及幾乎每個組織和器官中的外周時鐘網絡，驅動著身體的各項功能。它們會對光線照射、食物和身體活動等一系列線索做出反應。

該研究建立了一個數學模型，來模擬長途旅行中衰老對晝夜節律的潛在影響。模擬發現，一個人的生物鐘可能需要五天時間來適應向西飛行的六小時時差，而向東飛行則需要六天適應時間。對於老年人，則可能分別需要六天和七天。

研究人員說，隨著年齡的增長，人們的晝夜節律鐘網絡更容易發生錯位，但目前還不清楚發生這種情況的原因。部分原因可能是隨著時間的推移，人們的眼睛晶狀體會變黃，從而影響對光線和亮度變化的感知。

研究團隊提醒，隨著人類年齡的增長，生物鐘適應新環境的能力會下降，這一結果需要在臨床試驗中得到證實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

