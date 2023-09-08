中國警告菲律賓船隻進入仁愛礁海域　菲方譴責

中國海警局星期五（9月8日）對菲律賓進入南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）海域的兩艘補給船和兩艘海岸警衛隊巡邏艇發出警告並全程跟蹤。菲律賓則譴責中國船隻「非法」干擾菲方執行補給任務。



中國海警局官方微博「中國海警」星期五發布消息稱，當天菲律賓兩艘補給船和兩艘巡邏艇未經中國政府允許，擅自進入南沙群島仁愛礁鄰近海域。

中國海警局稱，已向菲律賓船隻發出嚴厲警告和全程跟蹤，並強調中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

同日，西菲律賓海國家特遣部隊（National Task Force for the West Philippine Sea）說，對中國海警船和「民兵」船隻持續在該海域進行非法、挑釁和破壞穩定的行為表示「強烈譴責」。

特遣隊稱，星期五上午，菲律賓海岸警衛隊護送補給船前往阿雲津礁執行任務，雖然取得成功，但中國海警船和中國海上民兵船隻對菲律賓船隻作出「騷擾、危險動作和挑釁行為」 。

阿雲津礁距離菲律賓西部巴拉望島約200公里，距離中國海南島逾1000公里。

菲律賓在1999年將馬德雷山脈號登陸艦擱淺在阿雲津礁，以此來加強對該片海域的主權聲索。中國宣稱擁有南中國海絕大部份島礁的主權，曾多次要求菲律賓移走非法坐灘的馬德雷山脈號。

本文獲《聯合早報》授權轉載

