韓國蘊釀罷工潮　多個行業工人要求改善薪酬福利

韓國正面臨越來越多的罷工威脅，工人們對薪資不滿，對就業保障感到擔憂。



彭博社報道，韓國主要汽車製造商也捲入了這股浪潮，現代汽車（Hyundai）和起亞（Kia）的工會打算發起罷工，以求提高工人最低工資並延長退休年齡。兩家公司2022年都實現了創紀錄的利潤，工人們希望能提高自身權益。

鋼鐵生產商浦項製鐵（Posco）也因工資待遇面臨罷工威脅；鐵路工人工會計劃下週發起抵制活動，那將導致鐵路系統面對大範圍的混亂。

世宗大學工商管理學教授Kim Dae-jong稱：「工人們正艱難應對通貨膨脹，尤其是能源成本的上升，但政府在削減財政支出。」

現代汽車和起亞總計有約7萬名工會員工，考慮到這一龐大規模及其與韓國金屬工人工會的密切關係，這兩家公司的罷工風波可能會對其他行業產生影響。

起亞工人在星期五（9月8日）11時至20時20分舉行投票，決定是否罷工。至於工會成員為全國最多的現代汽車，如果工人要求得不到滿足，現代汽車下週將面臨為期兩天的四小時局部罷工。

兩家汽車製造商的員工呼籲資方將每月基本工資和獎金提高18萬4900韓元（約1097港元），並將退休年齡從60歲提高到64歲。

據現代汽車工會代表透露，現代和起亞工廠工人的平均年薪為9000萬韓元（約52.8萬港元）。這與韓國央行經濟師的薪酬中位數相當。

本文獲《聯合早報》授權轉載

