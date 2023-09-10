日本農林水產相：另拓水產品出口市場　擺脫過度依賴中國

日本農林水產大臣野村哲郎說，日本將力求開拓水產品出口目的地，擺脫目前對中國市場的依賴。



據日本共同社報道，日本參議院星期五（9月8日）就東京電力福島第一核電站處理水排放入海，召開經濟產業、農林水產兩委員會的聯合審查會。日本農業水產部長野村哲郎在會上說，日本將力爭開拓水產品出口目的地，擺脫依賴中國市場的現狀。

中國在核處理水排海後，全面暫停了日本水產品進口，導致不安情緒在日本各地水產業界擴散。野村哲郎指出，「（出口目的地）偏重一國會有風險」，並例舉了美國、台灣、印尼、馬來西亞等有潛力的替代市場，承諾將力爭擴大出口目的地。

為了擴大水產品銷路，日本將探討對購買扇貝自動剝殼機的費用給予補助。野村哲郎稱，正在協調以補助三分之二費用的比率實施，並表示有關計劃將使用星期二（5日）內閣會議上決定作為追加支援措施的207億日元預備費。

此外，野村哲郎星期五也在內閣會議後的記者會上透露，已在內閣會議上向所有部門要求在食堂積極提供使用日本水產品的菜餚。此舉旨在應對中國在東京電力福島第一核電站處理水排放入海後，採取的暫停進口日本水產品措施，以促進日本國內消費。

這些菜餚將使用曾是對華主要出口水產品的扇貝。日本農業水產部的食堂最快下週起提供這些菜餚。日本農水部星期二公佈的7月對華水產品出口額為77億日元，較上年同期減少23.2%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

