涉為中國從事間諜活動　英國警方逮捕國會研究員

英國警方以間諜罪逮捕一名20多歲男子，英媒稱其身份為英國國會的研究人員，被懷疑為中國工作。



路透社引述英國《星期天泰晤士報》星期六（9月9日）報道，英國警方今年3月13日逮捕了兩名男子，分別為30多歲和20多歲，他們涉嫌觸犯《官方保密法》第一條。兩人分別在英格蘭牛津郡和蘇格蘭愛丁堡被捕。

這名20多歲的男子據報為英國國會研究員，工作期間曾與執政保守黨的議員有過接觸。與他有聯繫的幾名議員「掌握稱機密或高度敏感的資訊」。其中包括安全部長圖根哈特（Tom Tugendhat），以及下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

克恩斯星期六在社交媒體平台X（原名推特）上稱不會對此事發表評論，並強調應確保當局的任何工作不受影響。

據報，安全部長圖根哈特在去年（2022年）9月擔任英國安全部長之前，沒有與該國會研究員有過任何接觸。

報道稱，該研究員是英國公民，曾從事與北京關係等國際政策方面的工作，早前還曾在中國工作。

《星期天泰晤士報》援引警方聲明稱，倫敦警局反恐部門仍在對相關情況進行調查。白廳消息人士說，這是中國的「一次重大升級」，「我們以前從未見過這樣的事情」。

唐寧街則拒絕對安全問題發表評論。

路透社稱，如果有明確證據證實該研究員確涉間諜行為，這將是英國國會中涉及敵對國家最嚴重的安全漏洞之一。

英國情報機構軍情五處（MI5）去年曾警告稱，名為克里斯汀·李（Christine Lee）的中國政府特工「代表中共從事政治干預活動，與英國國會成員接觸」。

今年7月，英國下議院情報與安全委員會稱，中國正「大量且積極地」以英國為目標，而英國政府沒有「資源、專業技能或知識」來應對這一問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

