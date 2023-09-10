中美研討會廈門舉行　討論加強兩國省州經貿合作

中美省州經貿合作研討會在廈門舉行，就加強中美省州經貿合作進行討論，探索推動中美在綠色低碳領域的產品貿易、技術交流和投資合作。



據中國商務部新聞辦公室微信公號「商務微新聞」星期六（9月9日）消息，研討會於星期六舉行，中國福建、天津、黑龍江、江蘇、山東、湖南、廣東、重慶、四川等省市，以及美國加州、南卡羅來納州、馬里蘭州、伊利諾伊州等兩國地方政府代表和工商界人士參會。

中國商務部部長助理陳春江在主旨演講中指出，本次研討會是推進中美省州經貿合作的重要舉措。他指出，中國商務部長王文濤與美國商務部長雷蒙多8月28日舉行會談時，同意在兩國商務部之間建立多層級溝通渠道，為雙方就經貿問題開展機制化、常態化討論提供重要平台。

陳春江說，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國共同利益深度交織。他並指，近年來中美經貿合作遭遇一些困難和挑戰，原因主要是美方對華採取「脫鈎斷鏈」政策，希望美方與中方相向而行，推動中美經貿關係重回正軌。

據報道，美中貿委會高級副會長馬修和華南美國商會會長哈利在現場致辭，加州副州長康伊蓮和美國腹地中國協會會長、密蘇里州前州長霍頓等也在活動中發表視頻致辭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

