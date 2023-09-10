金正恩會見劉國中：願推動中朝關係不斷鞏固和發展

新華社10日稱，9月8日至10日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中率中國黨政代表團應邀出席朝鮮國慶75周年活動並訪問朝鮮。到訪期間，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤會見劉國中，就中朝關係和兩國具體領域交流合作深入交換了意見。



劉國中轉達習近平總書記對金正恩總書記的親切問候，熱烈祝賀朝鮮國慶75周年，積極評價朝鮮建設成就，祝願朝鮮國家富強、人民幸福，社會主義事業繁榮興旺，道路愈走愈寬廣。劉國中表示，中方高度重視中朝傳統友誼，願推動中朝關係不斷鞏固和發展。農業和醫療衛生是重要民生事業，中方願同朝方深化在上述領域的交流合作，造福兩國人民。

金正恩請轉達對習近平總書記的親切問候，歡迎劉國中率中國黨政代表團出席朝國慶75周年活動並訪問朝鮮。金正恩表示，中國代表團的到來，為朝鮮國慶活動增添了光彩，具有重要意義，朝方深表感謝。朝方願同中方進一步發展友好合作關係，增進兩國人民福祉。祝願中國特色社會主義事業不斷取得新的更大成就，相信中華民族偉大復興的中國夢一定會實現。

訪問期間，劉國中還會見了朝鮮內閣總理金德勛，出席朝鮮國慶75周年系列活動，參謁中朝友誼塔，祭掃安州中國人民志願軍烈士陵園，訪問中朝友好宅庵合作農場。