美國務院：拜登冀今秋晤習近平　盼王毅年底前訪美

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）11日表示，總統拜登（Joe Biden）希望在今年秋季與中國國家主席習近平舉行會晤，又指美方認為，美中高層面對面會談是無可替代。美方會繼續尋找安排這種會晤的機會，但有關會晤的問題目前仍未能確定。此外，華府期望國務卿布林肯（Antony Blinken）能在年底前在美國接待中國外交部長王毅，無論是下星期聯合國大會期間，又抑或之後時間。



米勒表示，將由中國政府決定王毅下星期是否出席聯大。但無論是聯大期間，抑或是之後的年底前某個時間，美方仍期望布林肯能在美國招待王毅。

不過，美國《華爾街日報》8日報道，中國計劃派中國國家副主席韓正前往美國出席9月19日開始的聯合國大會，而不是派中國外長王毅出席。報道又指，有關中國國家主席習近平11月到三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會的計劃因此添變數。

報道指出，王毅或不出席聯合國大會，但他可能會另外安排一次訪美，他較早前原則上接受美國政府邀請，雙方正安排他的訪美時間。

布林肯6月訪華時曾會見時任外長秦剛，美國國務院當時表示，雙方進行了「坦誠、實質性、建設性」的會談，布林肯邀請對方訪美繼續討論相關問題，惟秦剛在7月25日被免職。 美國7月底改為邀請接替出掌外交部的王毅訪美。