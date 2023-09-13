美國參議院多數黨領袖舒默擬率團訪問中日韓

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的幕僚9月12日透露，舒默計劃率領跨黨派訪問團到中日韓三國。



路透社報道，美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）同日較早時披露有消息，並指訪問可以在10月成事。

假如消息屬實，將會是繼商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等拜登（Joe Biden）政府高層官員後，再有美國重量級政治人物訪華。

舒默曾多次呼籲華府對北京方面採取較強硬立場，包括在國會通過刺激半導體等科技競爭的法案，他在5月與一眾民主黨國會委員會領袖發表聯署信，考慮立法限制向中國出口科技、收緊規定以阻止美國資金流向中國企業，以及避免台海爆發衝突等。

美國國會在對華問題上普遍一致支持採取強硬立場，是共和民主兩黨少數有明確共識的議題。而在去年表決相關法案時，就獲兩黨大多數支持。至於今年計劃的立法中，或要求增加在關鍵技術的本地投資，以及為對抗「一帶一路」倡議提供更好的替代品。

另外有消息指雷蒙多會在13日於華盛頓與美國主要企業的高層會面，她曾在上月訪華，當時向北京方面提出美國企業有意在中國做生意，但需要一個可預計的監管環境。