誰伴金正恩出訪：金與正再度現身　一軍方大將去年遭免職近期復出

朝鮮領導人金正恩率團訪問俄羅斯，9月13日與俄總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。這次未見金正恩妻子李雪主或女兒金朱愛同行，但朝鮮代表團內的人物仍備受關注，包括金正恩胞妹金與正，還有曾遭免職的勞動黨軍政指導部長朴正天。



俄衛網13日報道，金與正未有參與俄朝會談，名字也未出現在9月13日俄朝會晤成員名單中，但她陪同金正恩參觀東方太空發射場的試驗大樓，在會談結束後出席普京為金正恩舉行的慶祝午宴。

美媒指，金正恩在東方太空發射場的訪客簿寫下留言時，金與正站在一旁觀看。 金與正過去曾陪伴金正恩出訪多地，包括韓國、越南、新加坡。

↓金與正這次與過去陪伴金正恩出訪的照片↓

在朝中社發布金正恩乘火車離開朝鮮的照片顯示，金與正站在攝影師旁邊，但未有站在準備出發前往俄羅斯的官員之列，在金正恩的專用火車抵達俄羅斯的畫面中，也沒有看到金與正的身影，所以目前不清楚她是否與金正恩一同乘火車抵達俄羅斯。

朝方代表團還有負責外交的朝鮮外務相崔善姬，多名與軍方有關的人物如朝鮮國防相強純男、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、勞動黨軍政指導部長朴正天等。

金正恩訪俄：朴正天（左）與崔善姬（右）是朝方代表團成員（Pool via REUTERS）

韓聯社9月8日報道，朴正天過去一直擔任朝鮮軍隊的1號人物，即黨中央軍事委員會副委員長，是金正恩的親信，但至2022年12月突然遭免職，令外界以為兩人關係生變，不過朴正天近期再次復出，積極出現於各活動中，包括9月6日陪同金正恩出席潛艇下水儀式，他當時身穿軍裝胸章上的字樣為「軍政指導部部長」。