習近平晤馬杜羅　中國委內瑞拉簽多項合作文件包括航空運輸協定

中國國家主席習近平9月13日在北京會見訪華的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），中國外交部13日指，兩國元首在會談後共同見證簽署共建「一帶一路」、經貿、教育、旅遊、科技、衛生、航天、民航等領域多項雙邊合作文件。



金十數據13日報道，在習近平與馬杜羅見證下，中國民用航空局局長宋志勇與委內瑞拉交通部部長維拉斯凱斯共同簽署《中華人民共和國政府和委內瑞拉玻利瓦爾共和國政府民用航空運輸協定》，是建立中委兩國間航空聯繫的根本法律依據。

《協定》的簽署將為兩國發展民航關係、便利雙方航空公司開通航線航班或開展商務合作等奠定法律基礎，有利於促進中委及中國與拉美國家之間的經貿合作與人員往來。

中國外交部指，雙方也發表《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關於建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明》。

2023年9月13日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同訪華的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，習近平在人民大會堂東門外廣場為馬杜羅舉行歡迎儀式（新華社）

習近平在會上表示，中國和委內瑞拉是互相信賴的好朋友、共同發展的好夥伴，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展同委內瑞拉關係，將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方反對外部干涉的正義事業。

習近平又稱很高興同馬杜羅一道宣布將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係，明年是兩國建交50周年，願與馬杜羅一道，為中委關係發展擘劃藍圖，鞏固和加深兩國各領域合作，為兩國人民帶來更多福祉，也為世界和平和發展注入更多正能量。

中國外交部引述馬杜羅指，此次訪華期間所見所聞無不充份展現中國的進步和力量，稱要向中國共產黨取得的偉大成就表示衷心祝賀，又指委中兩國友誼深厚，合作成果豐碩，兩國關係堪稱全球南方國家關係的典範。