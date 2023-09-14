瑞典擬2024年底廢除膠袋稅　政府：措施反增加替代品消費量

瑞典政府表示，計劃從2024年11月起取消塑料袋稅，此舉遭到了環保組織的嚴厲批評。



法新社報道，瑞典政府在一份聲明中說：「徵稅被認為會產生一些負面影響，如行政成本，同時也會導致其他替代品消費量的增加。」替代品包括紙袋，生產紙袋需要消耗更多的能源和水。

瑞典氣候大臣普爾莫赫塔里（Romina Pourmokhtari）星期三（9月13日）告訴瑞典電視台：「我們相信，瑞典人在日常生活中使用塑料袋時明智且合理，沒有理由讓塑料袋變得額外昂貴。」

這引發了人們的擔憂，即在多年努力後，新政府的氣候政策正在倒退。

瑞典於2020年開始對塑料袋徵收3克朗（約2.11港元）的稅，但一些商店將價格提高到了7克朗（約4.93港元）。

根據瑞典環保局的數據，在徵稅前的2019年，瑞典人每人每年購買74個塑料袋，到2022年下降到17個。

環境保護署和海洋與水管理署警告說，降低或取消該稅種可能會導致自然界中塑料垃圾的增加：「塑料袋稅表明，經濟激勵措施是引導消費者的有效方法。」

瑞典政府表示，今後將繼續監測塑料袋的使用情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

