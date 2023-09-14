美國擬扣起埃及6.6億元軍援　轉交黎巴嫩台灣

根據路透社和一名美國參議員獲得的一份國會通知，由於埃及未能滿足美國在釋放政治犯和其他問題上的條件，美國計劃扣起對埃及的8,500萬美元（約6.6億港元）軍事援助。



路透社報道，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）敦促拜登（Joe Biden）政府再扣留2.35億美元，另外兩位熟悉此事的消息人士稱，預計很快將就這些資金做出決定。當被問及墨菲在參議院的言論時，美國國務院發言人說：「我們正在與國會協商，以最終確定我們的行動。」

5500萬美元將轉給台灣

美國國務院在給國會委員會的一封信中列出了對外軍事資助的情況，信中顯示，在被扣留的8,500萬美元中，5,500萬美元（約4.3億港元）將轉給台灣，其餘3,000萬美元（約2.3億港元）將轉給黎巴嫩。

長期以來，人權組織一直指責埃及在總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的政府領導下廣泛侵犯人權，包括酷刑和強迫失蹤。自2021年底以來，埃及當局採取了一些他們認為旨在解決權利問題的措施，包括啟動人權策略和結束緊急狀態，但批評人士認為這些措施主要是表面文章。

一些知名度較高的被拘留者已被赦免或釋放，但活動人士稱，新的拘留人數多於釋放人數，數千名政治犯仍被關押在監獄中，對言論自由的限制一如既往地嚴格。

數十年來，美國每年向埃及提供約13億美元的援助，用於購買美國武器系統和服務。這一援助主要是1979年埃以和平條約的結果。過去十多年來，美國國會規定一些援助必須符合人權條件。

根據美國法律，8,500萬美元的前提條件是埃及「在釋放政治犯、為被拘留者提供正當法律程序以及防止恐嚇和騷擾美國公民方面取得明確而持續的進展」。行政部門不能免除這些條件。

另外2.35億美元的條件是埃及滿足民主和人權方面的要求。不過，如果行政部門證明這符合美國的國家安全利益，這些條件可以免除。這2.35億美元還有一個漏洞，無論是否用於「埃及的反恐、邊境安全和防擴散項目」，都可以提供給埃及。

本文獲《聯合早報》授權轉載

