李強晤贊比亞總統　倡加強互利合作

中國國務院總理李強9月15日下午在人民大會堂會見訪華的贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。他指中方願與贊方加強戰略對接及互利合作。



李強表示，中贊有着深厚的友好傳統和廣泛共同利益，儘管國際形勢風雲變幻，中贊兩國政治互信不斷加強，務實合作日益緊密，樹立了發展中國家團結協作的典範。他指中國國家主席習近平同希奇萊馬舉行會談，共同為雙邊關係發展擘畫新藍圖、翻開新篇章。

他指中方願與贊方共同落實兩國元首重要共識，加強戰略對接，加深互利合作，推動兩國關係不斷向更高水平邁進。

李強指中贊是發展道路上的好夥伴，中方願同贊方一道，結合共建「一帶一路」和落實中非合作論壇「九項工程」及中非領導人對話會成果，不斷提升兩國合作的戰略性和可持續性，做大做強礦業和基礎設施建設等傳統領域合作，積極建造工業和農業現代化、綠色發展、數字經濟等合作新增長點，走出一條發展中國家互惠互助、共同振興的現代化道路。雙方要加強相互理解和支持，捍衛兩國和發展中國家共同利益。

希奇萊馬表示，贊中兩國擁有全天候友誼，兩國關係堅如磐石，在中國共產黨領導下，中國走出一條成功的發展道路，取得巨大成就，贊方恪守一個中國原則，願同中方深化工業、農業、經貿、科技、旅遊等領域合作，實現可持續發展。贊方反對「中國債務陷阱論」，反對「經濟脫鉤」，願同中方促進共同發展。