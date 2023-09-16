Hugh Jackman｜「狼人」曉治積曼與妻子結束27年婚姻

在漫威（Marvel）超級英雄系列電影飾演「狼人」的（Wolverine）澳洲男星曉治積曼（Hugh Jackman）9月15日宣布，與妻子Deborah Lee Furness結束長達27年的婚姻。



英國《每日鏡報》（Daily Mirror）及《每日郵報》（Daily Mail）報道，曉治積曼及Deborah向娛樂雜誌《People》發表離婚聲明，稱他們有幸成為夫妻，並度過近三十年充滿美好和深情的時光，但決定各奔前程。

聲明提到，兩人強調一直和繼續以家庭為最優先，他們懷着感恩、愛和寬容的心，展開人生的新一頁，同時希望在自己一家經歷這個轉變時，大家可以尊重他們的私隱。

現年54歲的曉治積曼在1995年拍劇時與Deborah認識，並在四個月後火速求婚，最終在1996年4月於墨爾本成為夫妻。他曾在2018年談及這段戀情，稱與對方相識兩週後，就相信大家可以長相廝守。

兩人被公認為恩愛夫妻，曉治積曼今年4月在網上慶祝結婚27年時，留言稱他們一同建立一侸美好家庭和人生， 大讚對方的信任和勇氣等都是他的珍貴饋贈。他們最後以夫妻檔現身公開場合是在今年7月，當時他們到倫敦觀賞溫布頓男子網球賽的決賽。