移民持續湧入意大利蘭佩杜薩島　馮德萊恩到當地視察

意大利南部蘭佩杜薩島（Lampedusa）持續面對移民湧入問題，引起民眾不滿。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）要求歐盟採取堵截行動，而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月17日到當地視察。



路透社16日報道，歐盟委員會指，馮德萊恩接受梅洛尼邀請，17日訪問蘭佩杜薩島。

意大利傳媒指，大約1000名移民在16日抵達蘭佩杜薩島，海岸防衛隊在一艘載有40人的小艇上發現一具新生嬰兒的遺體，指該名嬰兒在航行中誕生不久後喪生。

意大利在今年已經有接近12.6萬名移民抵埗，比去年同期增加近一倍，而蘭佩杜薩島更首當其衝，在最近一週就有數以千計移民湧入，超過當地人口。島上民眾16日舉行示威，抗議當局計劃興建更多移民設施。

梅洛尼15日呼籲歐盟聯合採取行動，包括按需要進行海軍任務，以阻止北非移民橫越地中海。她16日亦與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，重申支持意大利應對移民問題，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）會在未來數天訪問意大利。

另外德國早前宣布暫停與意大利接收移民的協議，柏林方面其後宣布，繼續履行原本的承諾。