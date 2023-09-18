《滾石》雜誌聯合創辦人Jann Wenner涉歧視　遭搖滾名人堂撤職

美國著名音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）的聯合創始人溫納（Jann Wenner），早前因發表被指歧視黑人和女性歌手的言論，受到廣泛批評。美國搖滾名人堂（Rock & Roll Hall of Fame's board）17日發聲明表示，他已被解除在名人堂董事會的職務，但沒有提供原因。



77歲的溫納15日接受《紐約時報》採訪時，談到他即將出版的書《大師》（The Masters），內容包括為何其書中收納等7篇採訪，對象均為白人男性包括樂隊Rolling Stones的米積加（Mick Jagger），以及傳奇音樂人兼諾貝爾得主Bob Dylan。

溫納表示，與他選擇採訪的對象相比，黑人和女性歌手表達相對地不夠清晰。他又稱，基於公共關係的考慮，也許他應該去找一位黑人和一位女性歌手，將他們納入書中，即使他們並沒有達到同樣的歷史標準，只是為了避免批評。這些言論令溫納飽受抨擊，他後來已為此道歉。

美國克里夫蘭搖滾名人堂，圖片攝於2009年9月25日。（George Rose/Getty Images）

《滾石》雜誌1967年由Jann Wenner與Ralph J. Gleason共同創辦，被視為對西方樂壇影響力最大的刊物之一。至於搖滾名人堂1983年由一群音樂界領軍人物創立，該組織以提名及票選形式，選出最知名和具影響力的搖滾樂歌手、製作人等加入殿堂，紀錄他們的生平，表演者方面每年約有5到7名入選。