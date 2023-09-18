英國將辦首屆全球人工智能峰會　只讓中國「參加一半」？

英國政府試圖在全球人工智能（AI）領域扮演領導者，成為首屆全球AI安全峰會的東道主，但「政治化」操作就給它暴露了。



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9月15日，英國《衛報》援引消息人士獨家報道稱，峰會為期兩天，但英國考慮禁止中國官員參加這場峰會的一半議程，也就是可能只被允許參加第一天的會議，而部分原因是西方擔憂所謂的「中國間諜活動」。

英媒稱，英國已經邀請中國參加峰會，峰會將於11月初在布萊切利公園舉行，旨在商討未來幾年國際社會如何應對AI。二戰期間，這裏曾經是英國政府破譯密碼的重要基地。

了解峰會籌備的人士表示，其他預計全程出席峰會的世界領導人包括法國總統馬克龍、加拿大總理特魯多和歐盟委員會主席馮德萊恩。美國總統拜登將不會出席，而是由副總統哈里斯代為出席。消息人士稱，「我們一直都知道拜登不太可能出席，但唐寧街現在必須決定的問題是，該如何對待中國人。」

圖為2023年9月6日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）離開倫敦唐寧街首相府。（Reuters）

英國政府發言人表示，「今年11月，英國將主辦首屆關於AI安全的重要全球峰會，將重要國家、領先企業、研究人員和民間團體聚集在一起，推動可以促進AI技術安全和負責任發展的針對性、快速國際行動。」

他補充稱，「根據這種性質的峰會慣例，我們不會猜測潛在的受邀者。」

而了解峰會日程安排的人士表示，峰會將重點關注AI對人類生活構成的風險，人們擔心AI可能被國家甚至個人用來加速生物危害和生物武器的開發。官員們希望未來能一年一度或兩年一度舉辦峰會，像七國集團（G7）、二十國集團（G20）那樣每次由另一個國家主辦。

預計英國前副首相紀理歷（Nick Clegg）將以Facebook母公司Meta全球事務總裁的身份出席，目前還不清楚公司創始人朱克伯格的計劃。此外，全球首富馬斯克也可能出席，儘管官員們稱他的公司還沒有在AI開發方面處於全球領先地位。

圖為2023年8月3日，走過英國倫敦金絲雀碼頭金融區的途人。（Reuters）

辛偉誠在今年6月訪問美國時首次宣布了這場即將在今秋舉辦的峰會。《日經亞洲》8月24日援引消息人士報道稱，英國正在考慮邀請中國參會，但這一提議遭到日本反對。

日本和英國政府消息人士向《日經亞洲》透露，唐寧街非常希望邀請中國參加此次峰會。至於原因，報道分析認為，可能是因為辛偉誠對華態度相較其前任沒那麼鷹派，他希望在AI監管方面建立一個儘可能廣泛的框架，以表明英國「脫歐」後仍在國際議題中發揮領導作用。

不過，報道稱，日本政府已告知英國，它不會支持邀請中國參加英國主辦的首屆AI峰會。作為替代方案，有人提議就AI問題舉行多場會議，包括僅限G7領導人參加的峰會，以及由G7、中國和發展中國家內閣級官員參加的更廣泛的會議。

英國《獨立報》此前報道，英國保守黨內多名資深議員認為辛偉誠「絕對」應該將中國納入峰會邀請名單。英國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示：「我們需要更好地了解他們（中國）的AI能力和方法，並尋求就全球標準達成一致。」

圖為2023年5月6日，載着英王查理斯三世和卡米拉王后的馬車前往西敏寺參加加冕禮時，經過英國國會大樓。 （Getty）

總部位於英國的「龜傳媒」（Tortoise Media）今年6月最新發佈的全球AI指數顯示，中國在AI方面的綜合能力排名第二，僅次於美國。該指數涵蓋了研究、開發、政府戰略、人才和基礎設施等因素。

而最近一段時間，英國一些媒體捕風捉影，稱有兩名英國人涉嫌為中國提供情報被逮捕，個別英國政客藉機大肆炒作所謂「中國干預英國政治」的話題。對此，中國外交部早已多次駁斥說，所謂「中方對英國進行間諜活動」純屬無中生有，中方堅決反對。一名被指控為「中國間諜」的被捕英國議會研究人員11日也通過律師回應說，他「完全無辜」。

9月15日外交部例行記者會上，有記者提問，英國政府昨天表示中國間諜試圖通過英高級官員來獲取機密。中國外交部對這一指控有何回應？

發言人毛寧回應表示，此前中方已經闡明了中方在有關問題上的立場，所謂中國對英國進行間諜活動的說法毫無根據。中方沒有興趣也不會干涉別國內政。