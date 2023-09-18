特朗普稱參選或揀她　諾姆是「女版Trump」？

美國前總統特朗普（Donald Trump）說，如果他贏得共和黨總統初選，他的競選搭檔很可能是一名女性。



特朗普在全國廣播公司（NBC）星期天（9月17日）播出的訪談節目中說：「我喜歡這個想法。」

特朗普特別提到南達科他州女州長諾姆（Kristi Noem）。諾姆上週在南達科他州的共和黨籌款活動上表態支持特朗普。

2023年9月8日南達科他州州長諾姆出席在美國南達科他州拉皮德城（ Rapid City）舉行的共和黨集會。（Reuters）

特朗普：共和黨有很多優秀的人

特朗普談到諾姆時說：「她當然會是我考慮的人選之一。」特朗普稱讚諾姆「棒極了」，是「一個非常好的州長」。但特朗普補充說：「我們有很多人。共和黨有很多優秀的人。」

民調顯示，特朗普的支持率遙遙領先其他共和黨初選參選人。

特朗普已卸任總統近三年，但他仍繼續影響國會共和黨人，尤其是在共和黨佔據微弱多數的眾議院。

彭博社指出，共和黨強硬派正在推動彈劾總統拜登並威脅讓政府停擺，這些發展清楚表明了特朗普是他們真正的幕後主腦。

2023年9月8日南達科他州州長諾姆在美國南達科他州拉皮德城（ Rapid City）舉行的共和黨集會上介紹美國前總統、共和黨總統候選人特朗普。（Reuters）

誰是諾姆

現年51歲的諾姆是共和黨人，她自2019年起擔任南達科他州州長，是南達科他州第一位女州長。

在擔任州長之前的2007年至2019年，諾姆是南達科他州眾議員。

2018年，諾姆競選南達科他州州長期間，得到了時任總統特朗普的支持。

做為州長，諾姆在新型冠狀病毒感染大流行期間拒絕發布全州範圍戴口罩的命令，這提高了她在全國的知名度。

諾姆是拜登總統能源政策的批評者，她認為美國應該減少對外國石油的依賴。

2023年9月8日南達科他州州長諾姆出席在美國南達科他州拉皮德城（ Rapid City）舉行的共和黨集會，介紹前來出席的美國前總統特朗普。（Reuters）

爆外遇醜聞

諾姆反對墮胎，並經常在講話中宣揚家庭價值觀和傳統婚姻理想。但她最近被指所作所為與她所宣揚的理念背道而馳，與特朗普的顧問萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）發生了婚外情。

諾姆與丈夫布里恩・諾姆（Bryon Noem）育有三個孩子。萊萬多夫斯基同樣已婚。兩人被指早至2019年就在一起。

諾姆的發言人在回應有關婚外情的指控時，暗示這是因為諾姆支持特朗普競選美國第47任總統才遭到「政治誹謗」。