美國伊朗換囚　 5名美國公民搭機抵達卡塔爾多哈

五名美國被拘留者9月18日搭乘飛機離開伊朗。他們獲釋是美伊換囚協議的一部份，美伊以被關押5名美國公民，與5名被關押的伊朗人進行交換。



一位知情人士告訴路透社，在美國和伊朗確認資金已轉入多哈的賬戶的後不久，一架卡塔爾飛機載着這5人及其2名親屬從德黑蘭起飛。

一名聽過有關簡報的伊朗官員稱，5名持雙重國籍的美國公民到多哈後，會再飛往美國。他們健康良好。

獲釋的人包括51歲的納馬齊（Siamak Namazi）、59歲的沙爾基（Emad Sharqi），他們都是商人。還有67歲的環保人士、擁有英國國籍的塔赫巴茲（Morad Tahbaz）。 他們8月獲釋放並被軟禁。第四名及第五名美國公民也被釋放後遭軟禁，他們的身份尚未公開。

圖為2023年9月18日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）出席在伊朗德黑蘭麥赫拉巴德機場舉行的歡送儀式時走在紅氈上。他將起程前往美國紐約。（Reuters）

涉解凍巨額伊朗資金

這一罕見的協議，由卡塔爾斡旋達成。協議內容亦包括解凍德黑蘭60億美元的資金。此舉觸引發經過數月談判達成的換囚程序。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）稱這些資金在2018年美國加強對伊朗制裁後被凍結在韓國，18日可供德黑蘭取用。

根據協議，卡塔爾將確保現金用於人道主義物資，而不是用於美國制裁的物品。

作為達成換囚協議的第一步，華府放棄制裁，允許將60億美元的伊朗資金從韓國轉移到卡塔爾。在美國制裁伊朗時，這些錢通常是被伊朗最大石油客戶之一的韓國凍結，現金無法轉移。

圖為2023年9月16日，在美國華盛頓舉行的示威活動中，聲援伊朗的人在阿米尼（Mahsa Amini）逝世1周年紀念日遊行。他們舉起伊朗國旗遊行。他們後方是美國國會山莊。阿米尼在2022年被道德警察帶走後，在拘留期間死亡，事件觸發全國性示威，並蔓延到海外。（Reuters）

兩獲釋伊朗人留美

伊朗新聞電視台（Press TV）稱，在換囚中被釋放的5名伊朗人中，有2人已抵達多哈。儘管伊朗官員稱，美國釋放的其中3人不會返回伊朗，但消息尚未得到獨立證實。

稱其中2名獲釋放的伊朗公民將返伊，另外2人則要求留在美國。 他補充說，一名被拘留者將前往第三國與家人團聚。

獲釋的伊朗公民包括穆因-安薩里（Mehrdad Moin-Ansari）、阿塔爾-卡沙尼（Kambiz Attar-Kashani）、Reza Sarhangpour-Kafrani、哈桑扎德（Amin Hassanzadeh）及阿夫拉西亞比（Kaveh Afrasiabi）。之前有兩名伊朗官員稱阿夫拉西亞比會留在美國，但沒有提及另一人。

特朗普執政期間，美國對伊朗態度強硬，雙方不斷陷入緊張局勢。2018年5月，美國宣布退出伊朗核協議，同年向伊朗發動兩輪經濟制裁，涉及石油、黃金、航空等產業。圖為特朗普簽署有關制裁的備忘錄。（Getty Images）

關係自美國「退group」起惡化

一名匿名的美國高級官員被問及與伊朗就核外交進行間接對話時表示，協議沒有改變美伊對抗性的關係，惟伊朗核計劃的外交之門是打開。他說，美國如看到有機會將會作探索，但目前他沒任何可談的事情。

這個協議被視為消除美國和伊朗之間一大矛盾。美國將德黑蘭稱為支持恐怖主義的國家，而伊朗則稱華府為「大撒旦」（Great Satan）。惟兩國在多個方面仍是有嚴重的意見分歧，包括伊朗核計劃、美國之於中東的影響，以及美軍在波斯灣的立足。

美伊關係在特朗普（Donald Trump）上場後惡化，他美國退出伊朗與多國達成的《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）。在拜登準備競逐連任之際，美伊就伊朗核協議復遵進行的談判較以往有眉目，可惜進度仍是非常慢。