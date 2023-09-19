阿塞拜疆出兵納卡地區「反恐」　亞美尼亞籲俄羅斯介入

阿塞拜疆9月19日稱正在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）展開「反恐行動」。亞美尼亞19日指控阿塞拜疆對納卡地區發動「大規模侵略」以及企圖進行「種族清洗」。情況有可能導致全面開戰。



阿塞拜疆政府發聲明前數小時，該國外交部稱，4名士兵和2名道路工人19日在霍賈文德區（Khojavend district）2宗不同的事件中，因亞美尼亞埋下的地雷爆炸而死。

阿塞拜疆稱這是亞美尼亞非法武裝組織施襲。亞美尼亞稱沒在區內部署軍事人員和軍備。

阿塞拜疆發聲明稱，是次行動目的是「鎮壓大規模挑釁」，以及驅逐亞美尼亞軍隊。

阿塞拜疆稱行動只會針對軍事設備及建築，並將使用高精度武器奪去其攻擊能力。

亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）稱，平民可從人道走廊離開，其中一條是通往亞美尼亞的。

身在卡拉巴赫的亞美尼亞軍表示，阿塞拜疆軍在猛烈炮擊後試圖突破他們的防禦，但目前他們堅守陣線。

包括路透社和法媒（法新社）都引述在社交媒體流傳的影片，顯示納卡區首府納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert，阿塞拜疆稱漢肯德Khankendi）傳出和槍聲和爆炸聲，有民眾聞聲逃跑。

阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區的歸屬問題有爭議，兩國為奪取該區控制權發生過2次戰爭。儘管國際承認該區屬於阿塞拜疆，但當地人口以亞美尼亞裔為主。區內部份地方由亞美尼亞人管治，他們認為該區是他們的祖地。

納卡地區2020年爆發大規模衝突，6週後由俄羅斯介入並成功調停。據停火協議，亞美尼亞須從自1990年代佔領的大片土地撤軍。惟儘管歐盟、俄羅斯及美國之後多次介入，阿塞拜疆和亞美尼亞仍無法達成長久維持的和平協議。

阿塞拜疆2023年9月19日稱正在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫展開「反恐行動」。圖為2023年9月19日納卡區首府納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert，阿塞拜疆稱漢肯德（Khankendi））一景。社交媒體流傳的影片顯示，市內傳出爆炸聲及槍聲。這是一段影片取得的截圖。（Artsakh Public TV/Handout via REUTERS）

亞美尼亞呼籲聯合國安理會成員提供協助，以及俄羅斯駐守納卡地區的維和部隊介入。俄外交部發言人稱對兩國衝突升溫高度警戒。阿塞拜疆在進行軍事行動前數分鐘，才通知俄羅斯維和部隊。