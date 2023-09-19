美國制裁中俄土等7個人與實體　涉伊朗無人機軍用機開發

美國財政部9月19日發聲明，公布制裁與伊朗無人機和軍用飛機開發有關的個人和實體，當中包括中國、俄羅斯、中國及土耳其的個人和實體。

美國財務部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）稱，這個受制裁網路促進伊朗飛機製造工業公司（Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company，HESA）的運輸和金融交易，包括無人機和軍用飛機生產、採購和維修活動。

HESA是遭美國指名的公司。最多搭載45公斤彈頭，航程最多達150公里的「燕子-T」無人機是正是HESA的手筆。

OFAC亦已更新《特別指定國民和被封鎖人員》（Specially Designated Nationals and Blocked Persons，SDN）名單上有關HESA的項目，包括其用於逃避制裁和出口管制措施的新別名。

財政部副部長尼爾森（Brian Nelson）稱：「美國將繼續對伊朗的無人機採購網絡採取行動，並鼓勵司法轄區進行必要的盡職調查，以防止這些零件出口到伊朗。」