不僅予內地客5個月免簽　泰國清邁機場11月起24小時運作

泰國第二大城市清邁（Chiang Mai），繼新上任的賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）政府早前宣佈對中國遊客實施為期5個月的免簽政策後，19日再表示由11月1日開始，清邁國際機場將延長營業時間，變成24小時全日無休，冀藉此應對可能迎來的大量中國旅客人潮。



泰國當局表示，清邁機場不單將由每日18小時營運延長為24小時，還考慮擴建讓機場有第二航廈，或新建另一座新機場，以解決目前航班擠塞的大問題。這將讓目前吞吐量600萬人次的清邁機場，在3年新航廈完工後、能增加至1,200萬人次的吞吐量。當局希望這有望滿足每年接待2,000萬遊客的長遠目標，為泰國賺入更多觀光收益。

臨時免簽證安排於9月13日正式宣佈，由今年9月25日到2024年2月29日，不僅對中國遊客免簽證費，同時也對哈薩克遊客免簽證費。有市場分析認為，由於中國遊客考慮國內的經濟情況及對泰國安全的擔憂，他們或傾向選擇國內遊，赴泰人數應會減少，預計哈薩克遊客將成為新措施的重點。

目前，相關官員與專家經已著手研究，清邁第二座國際機場預計佔地1,120公頃，預估經費需耗資高達60億泰銖（約13億港元），並於 2027 年完工。