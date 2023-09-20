中國市場將佔全球五分一　波音上調未來20年新飛機需求至8560架

據《路透社》報導，波音公司今日（20日）以經濟增長和國內旅遊需求增加為由，輕微上調了未來20年向中國交付新飛機的年度預測。這家美國飛機製造商表示，到2042年，中國航空公司將需要8,560架新商用飛機，略高於去年預測的8,485架。今年6月，波音重申仍然「非常看好」（very bullish）中國市場，因中國將佔全球航空旅行市場的20%。



波音（Boeing）表示，在未來20年內，中國的機隊規模將增長一倍多至近9,600架噴氣式飛機，到預測期結束時，中國內地航空市場將成為全球最大的市場，對波音737 MAX系列等單通道飛機的需求將達到6,470架。

「中國的航空交通量已經超過了疫情前的水平，國際交通量也在穩步恢復。」波音副總裁Darren Hulst在一份聲明中表示：「隨着中國經濟和交通的持續增長，波音全面的商用噴氣機供應將在幫助實現可持續和經濟增長方面發揮關鍵作用。」

今年7月，波音公司曾表示，目前為中國客戶提供的737 MAX噴氣機庫存約有85架，原計劃為中國航空公司提供的55架MAX噴氣機已被重新銷售。不過，該公司仍在等待恢復向內地航空公司正式交付相關客機，在兩宗致命空難後，波音已停止向內地航空公司交付客機達四年多，且自2017年起，內地航空公司幾乎將波音的新訂單拒之門外。