聯合國大會｜以色列土耳其續融冰　埃爾多安晤內塔尼亞胡同意互訪

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）今天（20日）首次在聯合國大會上會晤，成為象徵兩國關係緩步解凍的重要里程碑之一。內塔尼亞胡辦公室其後發表聲明說，兩國領導人會議期間同意不久後將進行互訪。



埃爾多安於20日在社群媒體平台X上發文，提到他在聯合國大會上會晤內塔尼亞胡，並稱兩人討論的話題遍及政治、經濟、區域等，同時還談及以色列與巴勒斯坦的議題。土耳其總統辦公室又表示，埃爾多安向內塔尼亞胡表示，兩國可在能源、技術、創新、人工智慧及網路安全等領域合作。

其中，能源問題已經成為兩國最具合作潛力的主要領域。參與聯合國大會的土耳其能源與自然資源部長拜拉克塔（Alparslan Bayraktar）指出：「這次會議主要討論到天然氣探勘、生產及貿易等領域的能源相關合作機會。」

據《路透社》報導，以色列與土耳過去曾是關係緊密的地區盟友，惟自2010年以色列襲擊試圖突圍前往加薩的土耳其救援船，造成10名土耳其人喪生後。安卡拉當局隨即將以色列大使驅逐出境，兩國關係降至冰點，10多年來始終僵持不下。

兩國於2016年恢復外交關係，但兩年後由於部分參與加薩走廊抗議行動的巴勒斯坦人遭以色列軍隊殺害，土耳其再次將以色列大使驅逐出境，並召回土耳其駐以色列大使。

土耳其自2020年開始展開外交攻勢，修復與昔日疏遠的競爭對手之間的關係，分別向埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯和以色列示好。去年3月，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）出訪土耳其，兩國外交部長隨後也進行互訪，均有助於兩國緩解近年來的緊張局勢。