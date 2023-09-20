英國公布簽證收費加幅：BNO Visa不加價　申請永久居留增481英鎊

英國7月預告會大幅增加各類移民費用後，9月15日正式公布新收費金額，將自10月4日起生效。根據英方公布資料，給予BNO香港人申請的BNO簽證（BNO Visa）不會加價，申請永久居留費（ILR）則會從每人2,404英鎊（約2.3萬港元）加至2,885英鎊（近2.8萬港元），加幅為20%。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）7月13日向傳媒預告會提高向移民收取的申請簽證費用，當時英媒指，英方擬把居留簽證（settlement）至少加價20%，此意味BNO簽證收費可能變動，不過根據英方9月15日的正式公布，BNO簽證收費決定維持不變，即為250鎊（5年期簽證）與180鎊（2.5年期簽證）。

申請永久居留（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR）費用則會從每人2,404英鎊（約2.3萬港元）加至2,885英鎊（近2.8萬港元），即加價481英鎊（約4,648港元），加幅為20%。對BNO簽證持有人來說，此為在居留達5年後、申請永居時要繳交的費用。

英國內政部2023年9月15日在網站公布簽證新收費，自10月4日起生效（網站截圖）

新收費自10月4日起生效。

英國其他會加價的簽證包括投資者簽證（即Tier 1 (Investor)）從1,638英鎊加價至1,884英鎊、從境外申請的學生簽證由363英鎊加至490英鎊等。新收費詳情見英國內政部網站。