中國稱願與澳洲推動解決涉葡萄酒與反傾銷反補貼措施案

新華社9月21日稱， 中國商務部21日舉行的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人何亞東表示，中方願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，推動「一攬子」解決葡萄酒案和中方訴澳3種產品反傾銷反補貼措施案等。



何亞東說，今年以來，中澳在各層級就妥善解決兩國在世貿組織的貿易爭端案進行深入探討。澳方表達對大麥、葡萄酒反傾銷反補貼措施世貿爭端案的關注。中方也就澳對華風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽等3種產品的反傾銷反補貼措施，以及澳對華貿易救濟調查中的不當做法闡明嚴正關切。雙方此前已多次討論，同意通過對話協商方式，共同積極尋求迅速解決其他爭端，即澳訴中國葡萄酒反傾銷反補貼措施案和中國訴澳相關產品反傾銷反補貼措施案。

「中國的葡萄酒產業非常重要，案件涉及1000多家中國葡萄酒企業。我們願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，進一步增強互信和合作，充分照顧彼此關切，推動『一攬子』解決葡萄酒案和中方訴澳3種產品反傾銷反補貼措施案等。同時，中澳同為世貿組織成員，共同承擔維護以規則為基礎的多邊貿易體制的責任，中方對繼續通過多邊渠道解決上述問題也持開放態度。」何亞東說。

在當天舉行的發布會上回答記者提問時，何亞東就近日澳方官員表示希望兩國葡萄酒貿易救濟措施世貿爭端案能夠參照大麥案模式解決作出上述回應。