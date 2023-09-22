韓國會同意拘留李在明　共同民主黨國會黨團領導層總辭

韓國國會同意拘留最大在野黨共同民主黨黨魁李在明後，共同民主黨國會黨團領導班子9月21日集體請辭。首爾中央地方法院22日敲定，26日上午10時針對李在明進行逮捕必要性審查。他是否被批捕最快於26日見分曉。



韓聯社22日報道，共同民主黨國會發言人李素永21日宣布，以黨鞭樸光瑥為首的共同民主黨國會黨團領導班子在國會全體會議結束後召開的議員大會上表示，決定為同意拘留李在明案獲通過引咎辭退，黨內議員表示接受。

民主黨首席發言人權七勝表示，在最高委員會會議、議員大會、中央委員集會上，民主黨已把檢方提請批捕李在明定性為不當的政治壓迫，贊成拘留同意案是無法接受、公然的害黨行為，也稱李在明繼續絕食會對身體健康帶來致命影響，應該停止絕食。

李在明自8月31日起以絕食方式抗議尹錫悅政府，因絕食導致健康狀況惡化，他9月18日緊急送院後再轉院，情況有所好轉後，他又聲言會在院內繼續絕食。

韓國檢方18日以包括涉嫌瀆職的罪名向法院提請批准拘捕李在明，總統尹錫悅19日批准法院針對李在明提出的拘留同意請求書，李在明拘留同意案21日以149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效的結果在國會全會上獲得通過。