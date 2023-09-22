美國向烏供逾3億美元軍援　首批艾布拉姆斯坦克下週運抵

美國總統拜登（Joe Biden）星期四（9月21日）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）後，五角大樓宣布為烏克蘭提供價值3.25億美元（約25億港元）的援助配套。



綜合路透社和法媒報道，拜登在與澤連斯基會晤時承諾，美國人民會竭力確保世界站在烏克蘭一邊，「我們支持公正持久的和平，一個尊重烏克蘭主權和領土完整的和平」。

五角大樓隨後宣布了對烏提供價值超過3億美元的新一輪援助，其中包括對烏克蘭來說「重要的防空能力」。

根據拜登星期四的聲明，首批美國艾布拉姆斯（Abrams）坦克下週運抵烏克蘭。這批軍援還包括含有集束彈藥的155毫米炮彈。

華盛頓今年年初承諾向基輔提供31輛艾布拉姆斯坦克，這些坦克將配備120毫米穿甲貧鈾彈。

美方向烏克蘭提供集束彈藥和貧鈾彈的決定都曾引發對保障平民安全的質疑。華盛頓則稱烏方已經保證不會在居民區使用集束彈藥。

報道指出，拜登政府暫時不打算為烏克蘭提供射程可達306公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。

烏克蘭一直希望美方能提供這款遠射程導彈，然而此前有美國官員透露，拜登雖然會在與澤連斯基會晤期間宣布更多武器交付，但ATACMS估計不會被列入交易清單。

澤連斯基的白宮之行伴隨着美國共和黨對政府援烏舉措的質疑。一些共和黨人認為，對烏援助的開支本可以更好地用於保護美國邊境安全；也有人擔心，以基輔目前的反攻進度和腐敗情況來說，這筆錢可能會被浪費。

國家安全顧問沙利文說，雖然美國兩黨存在深刻的分歧，但他相信兩黨將大力支持繼續資助烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

