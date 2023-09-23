今起訪華4天　歐盟貿易專員：歐盟無意與中國脫鈎

歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說，歐盟無意與中國脫鈎，但當歐盟的開放性被濫用時，歐盟需要保護自己。



據路透社報道，東布羅夫斯基斯星期六（9月23日）在上海外灘金融峰會上發表講話時說，歐盟去年與中國的雙邊貿易創歷史新高，但雙方貿易「非常不平衡」，歐盟對華貿易逆差達到將近4000億歐元（約3.3萬億港元）。

東布羅夫斯基斯星期六起到中國進行為期四天的訪問，以尋求與北京建立更平衡的經濟關係。他將敦促北京減少對歐洲企業的限制，同時就歐盟計劃對進口電動汽車展開的調查，與北京進行艱難對話。

歐盟委員會主席馮德萊恩上星期三（13日）宣布，將對中國電動汽車啟動反補貼調查，意味着歐盟可能將對來自中國的電動汽車加徵反傾銷和反補貼稅。中國商務部批評歐盟此舉是「赤裸裸的保護主義行為」，將對中歐經貿關係產生負面影響。

中共政治局委員、中央外辦主任王毅星期五（22日）與法國總統外事顧問博納通電話時，呼籲歐洲堅持開放包容，秉持市場原則，支持自由貿易，防止落入「保護主義」窠臼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

