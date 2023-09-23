美國參院外委員會主席否認受賄拒辭職　黨友促下台

美國參議院外交關係委員會主席、來自新澤西州的民主黨籍參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）遭聯邦政府指控，從3名新澤西州的商人手中收受金條、豪華汽車和現金等賄賂。埃及駐華盛頓大使館暫未回應。



美國紐約南區聯邦地區法院22日公布的一份起訴書顯示，現年69歲的梅嫩德斯和妻子阿爾斯拉尼安（Nadine Arslanian）被控收賄，換取他以其在外交事務中的影響力，暗中協助埃及政府。

起訴書附有的照片，顯示調查人員在梅嫩德斯的家中起獲的金條，以及在一件印有他的名字外套內發現一個裝滿現金的信封。此外調查員在他們家搜出逾48萬美元現金，一輛汽車，還有一個總值56.6萬的銀行戶口，內有現金、金條和基金。

梅嫩德斯、阿爾斯拉尼安和3名商人9月27日在曼哈頓聯邦法院出庭。

圖為美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）2022年7月19日在國會山莊的隧道行走。（Reuters）

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發聲明稱，梅嫩德斯暫時卸下參議院外交關係委員會主席職務，直到案件解決。

梅嫩德斯的黨友、民主黨人墨菲（Phil Murphy）以及其他幾位民主黨州政府官員和眾議院議員都呼籲梅嫩德斯辭去參議員職務。墨菲也是新澤西州州長。

圖為美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）2023年9月19日在國會山莊發言。（Reuters）

起訴書稱，一名行賄的商人和阿爾斯拉尼安達成協議，商人同意付錢，換取梅嫩德斯通過對外軍售以及對外軍事融資使埃及政府受益。

檢察官稱梅嫩德斯當「槍手」，為埃及政府秘密代寫一封信，試圖說服其他美國參議員解除凍結華府對埃及3億美元的援助。作為交換，阿爾斯拉尼安獲得一份虛職。

梅嫩德斯否認起訴書中的指控，並稱它們是「幕後勢力」所為，「他們一再試圖壓制我的聲音，挖掘我的政治墳墓」。他還稱，「一旦所有事實都擺明出來，這個問題就會得到解決」。

梅嫩德斯是古巴裔美國人，2006年首度晉身參議院。他2018年第三度連任，並計劃在2024年爭取再次爭取連任。

這是梅嫩德斯10年來第二次涉嫌腐敗而面臨指控。他在2015年面臨多項指控，罪名收取包括價值合計近100萬美元的禮物和競選獻金。不過，由於陪審團無法做出裁決，相關指控在2018年被撤銷。此外他2006年亦曾遭調查。

梅嫩德斯一直是民主黨總統拜登的重要盟友。惟此事或影響民主黨在參議院擴大多數黨地位的部署。