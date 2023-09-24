日英意聯手開發新型戰鬥機　傳總部選址英國　意大利：未有定論

路透社報道稱，日本、英國和意大利或選擇在英國設置總部，以在2035年讓三國共同開發的新一代戰鬥機投入服役。



不過，意大利國防部星期六（9月23日）發聲明說，基於平等夥伴關係，意大利將與英日兩國就下一代噴射戰鬥機合作項目進行談判，包括應將總部的設置地點、成本和收益的分擔方式等。

聲明並未證實總部的設置地點，但稱「所有其他資訊純屬猜測」。

聲明指出：「三國國防部目前正在研究最合適的管理方式，以便在2035年之前實現能力目標。」

路透社星期四（21日）報道，日本和英國將在項目中主導設計和製造，由於倫敦在開發噴氣式戰鬥機方面擁有更深入、更新的經驗，可能會領導這一項目的組織工作。

日英意2022年12月宣布，計畫在2035年，將英國領導的「暴風」（Tempest）噴射戰鬥機計畫與日本的F-X戰鬥機計畫合併，組成一個跨越歐洲和亞洲的合作夥伴關係－「全球 作戰空中計畫」（Global Combat Air Programme，簡稱GCAP）。

這是自第二次世界大戰以來，日本在美國以外的首個重大工業防務合作計畫。 對東京和倫敦而言，這項合作標誌著兩國日益密切的國防關係更上層樓，英國在亞洲也將扮演一個更重要的安全角色，以協助日本應對中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

