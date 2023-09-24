索馬里自殺式貨車炸彈襲擊18死40傷

位於索馬里中部希蘭州（Hiran）的城鎮貝萊德文（Beledweyne，暫譯）9月23日發生自殺式貨車炸彈襲擊，至少18死40傷。迄今未有組織認責，但政府軍與極端組織索馬里青年黨（Al-Shabaab）在貝萊德文鎮所在的希蘭州近期多次交火。



事發時1輛裝滿爆炸裝置的貨車強行駛過一個位於住宅區、有政府人員當值的檢查站。保安部隊駕車追截期間貨車發生爆炸。

卡塔爾半島電視台23日引述在社交媒體流傳的影片稱，爆炸發生後有建築物損毀，當地居民在瓦礫中尋人。

希爾謝貝利州（Hirshabelle，暫譯）人道與災害管理部幹事長優素福（Abdifatah Mohamed Yusuf）稱，40名傷者中有一半危殆，要空運往首都摩加迪沙（Mogadishu）就醫。

圖為2023年6月10日，位於索馬里首都摩加迪沙的利多灘發生襲擊，現場建築物玻璃窗破碎。（Reuters）

青年黨在2004年正式成立，以索馬里為基地。它是一個伊斯蘭原教旨主義恐怖組織，它2009年效忠基地組織（al-Qaeda，又譯蓋達或阿爾蓋達）並與之結盟。

青年黨在「加盟」基地組織前後，多次在索馬里以及附近國家如肯尼亞、利比亞、烏干達等發動恐怖襲擊以及屠殺平民。它的目的是推翻非洲聯盟和索馬里政府，建立一個穆斯林原教旨主義國家。

青年黨2011年被一支非洲聯盟部隊趕出首都，但它仍控制着大片鄉郊地方。