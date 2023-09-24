美國大使：五眼聯盟情報顯示印度特工或涉暗殺錫克教領袖

美國駐加拿大大使科恩（David Cohen）證實，五眼聯盟（Five Eyes）共享情報「已通知加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），印度特工可能參與刺殺一名加拿大錫克教領袖」。



路透社報道，科恩在加拿大電視網（CTV）新聞台9月24日播出的訪談節目中稱：「我要說的是，這是一個情報共享的問題。」

儘管科恩並未直接向CTV透露加拿大政府獲得的情報類型，但加拿大是五眼共享情報網絡的成員國之一；其他成員還包括美國、英國、澳洲和新西蘭。

杜魯多日前直言，渥太華有可靠情報顯示印度特工與6月在卑詩省流亡錫克教領袖、加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有關。

他「以最強烈的措辭」呼籲印度政府合作解決此事，稱「任何外國政府涉入在加拿大領土謀殺加拿大公民，都是對我國主權的不可接受侵犯行徑」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在新聞發布會上說：「我們對杜魯多總理提出的指控深表關切……重要的是，印度應與加拿大合作進行調查，我們希望看到有人為此承擔責任。」

6月18日，尼賈爾在溫哥華郊區薩里（Surrey）一處寺廟停車場被槍殺，薩里是錫克教主要社區的所在地。加拿大是印度旁遮普邦（Punjab）以外錫克教徒人口最多的國家。此外，印度將尼賈爾列為恐怖份子通緝犯，指他在印度發動恐怖襲擊，但尼賈爾否認這一指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

