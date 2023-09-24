菲律賓斥中國在南海設置「浮動屏障」

撰文：聯合早報
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菲律賓指責中國海岸警衛隊在南海有主權爭議的海域上設置「浮動屏障」，阻止菲律賓漁民進入該海域捕魚。

路透社報道，菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）9月24日在X平台（前稱Twitter）發文稱，菲律賓海岸警衛隊及漁業和水產資源局（BFAR）「強烈譴責」中國在黃岩島（又名斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）部份海域設置的隔離欄。

塔列拉說：「阻擋漁船進入淺灘的障礙物剝奪漁民的捕魚和生計活動……（菲海岸警衛隊）將繼續與所有相關政府機構密切合作，應對這些挑戰，並維護我們的海洋權益，保護我們的海域。」

塔列拉補充稱，菲方海警22日在黃岩島附近例行巡邏時，發現中方設置的漂浮障礙物，長度約300米。當菲船隻抵達時，中國海岸警衛隊乘3艘充氣艇，以及一艘中國海事民兵服務艇安裝屏障。

菲漁民說，每當中國海警監測到該爭議海域出現大量漁民時，就會在安裝障礙物。

塔列拉指出，中國船隻共發出15次無線電，指責菲船隻和漁民違反國際法和中國法律，「在意識到菲方船隻上有媒體人員後」才離開。

中國駐馬尼拉大使館代表尚未對此作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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