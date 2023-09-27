缺席美國與太平洋島國峰會　所羅門群島總理：不想被說教

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）說，他本週沒有參加在白宮舉行的太平洋島國領導人峰會，是為了避免被「說教」，而且國內有更緊迫的問題。



路透社報道，索加瓦雷星期三（9月27日）在從美國返回所羅門群島後舉行的新聞發布會上說，他參加了去年的第一次峰會，但「沒有任何結果」。

根據所羅門群島媒體Tavuli News發布的影片，他說：「他們對你說教，告訴你他們有多好。」

索加瓦雷說，他返回所羅門群島是因為距離所羅門群島的國會還有10個星期，這段時間更為重要。

在美國期間，索加瓦雷在聯合國發表了講話，但沒有與其他太平洋島國領導人一起參加在華盛頓舉行的為期兩天的峰會。

美國總統拜登星期一（25日）與太平洋島國領導人舉行了一年多以來的第二次峰會，這是美國遏制中國在太平洋地區影響力計劃的一部份。華盛頓認為太平洋地區具有重要的戰略意義。

拜登承諾將與美國國會合作，為太平洋地區旨在減緩氣候變遷影響、刺激經濟成長、打擊非法捕魚和改善公共衛生的項目，再提供2億美元的資金。

在紐約的聯合國大會上，索加瓦雷稱讚中國的發展合作「限制較少」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

