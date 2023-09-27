王毅：歐盟對中國電動車反補貼調查　或擾亂全球汽車產業鍊

中國外交部長王毅9月27日與匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）通電話時稱，歐盟對中國電動車產品進行反補貼調查，違反了國際貿易基本規則，並很可能擾亂全球汽車產業鍊和供應鏈。



王毅表示，中方堅持走綠色、低碳、永續發展道路，與歐盟發展方向完全一致。中歐是夥伴而不是對手。製造業的提升要靠公平競爭，而不是保護主義。希望匈方繼續推動歐盟採取更積極開放的對華合作政策，和中方共同實踐真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，推動中歐關係健康穩定發展。

中方願共同建設好匈塞鐵路計劃

王毅又稱，匈牙利是首個與中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的歐洲國家。 在中國國家主席習近平和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）戰略引領下，中匈共建「一帶一路」成果豐碩，樹立了新型國際關係的良好典範。中方歡迎匈方出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，願同匈方以此契機，增進互信與友誼，為中匈關係下一步發展作出新的戰略規劃，注入新的強勁動力。中方願同匈方一道，把匈塞鐵路計劃建設好，共同打造中匈務實合作樣板。

西雅爾多：匈方強烈反對與中國「脫鈎」

西雅爾多表示，中匈共建「一帶一路」合作取得重要成果，匈方從中獲益良多。 匈方將積極參與第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並繼續深化匈中共建「一帶一路」合作，紮實推進匈塞鐵路建設，推動兩國關係進一步發展。匈方強烈反對與中國「脫鈎」，希望中歐緊密合作，不支持歐盟採取任何不利於公平競爭與合作的舉措。匈方讚賞中方為歐洲實現和平所做的努力，希望中國繼續為此發揮積極作用。