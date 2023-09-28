習近平晤聯合國教科文組織總幹事　倡更緊密合作　增遺產保護能力

央視新聞9月28日報道，中國國家主席習近平28日下午在人民大會堂會見聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）。



報道指，習近平稱中國和聯合國教科文組織的合作很有意義，有利於共同推動世界的和平與發展事業，這些年來中國一直支持聯合國教科文組織工作，同聯合國教科文組織一道，為維護世界和平、促進全球發展做了很多積極事情。

他指中國願同聯合國教科文組織更緊密合作，不斷提升遺產保護能力與水平，促進各種文明交流互鑑、包容合作，協助世界和平，推動建構人類命運共同體。

習近平又指中國有14億多人口，中國所取得的巨大發展本身就是對人類文明進步的重要貢獻，中國致力於本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國，以中國式現代化推進中華民族偉大復興，為此中國堅持科教興國策略，積極推動教育、科技、文化事業發展，重視同聯合國教科文組織等各方進行國際交流合作，中方願與聯合國教科文組織一門努力，為促進全球共同發展作出貢獻。

報道指，阿祖萊表示中國政府一直高度重視並積極支持聯合國教科文組織工作，中方支持設立聯合國教科文組織女童和婦女教育獎，對促進全球婦女和女童教育發揮了重要作用，聯合國教科文組織對同中國在廣泛領域擁有許多重要共識並進行良好合作感到滿意，希望同中國進一步加強在文化遺產保護以及科學、文化、技術等領域交流合作，凝聚更多國際共識，為維護世界和平與發展作出積極貢獻。