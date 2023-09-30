美媒：中國被指禁止美國顧問公司德安華高層出境

美國《華爾街日報》9月29日引述消息稱，美國風險顧問公司德安華（Kroll）一名高層被中國禁止出境。



《華爾街日報》引述未透露姓名的人士稱，德安華駐香港董事總經理邁克爾・陳（Michael Chan）在7月前往中國，隨後通知僱主自己無法離開中國。他專門從事企業業務重組案件。

消息人士稱，他正在協助調查一個可追溯到幾年前的案件。報道稱，陳和德安華都不是調查目標。

知情人士稱邁克爾・陳持有香港護照，可在中國大陸自由行動及工作。他目前正在工作。

德安華稱在29日發出有關邁克爾・陳情況的詢問，但未獲中國公安部和國家移民管理局即時回應。29日是為期約一週的國慶長假的開始。

邁克爾・陳和德安華的代表沒即時回應彭博社的置評請求。

德安華是為中國客戶提供企業調查和諮詢服務的眾多外企之一，在北京、上海、香港等5市設有辦事處。

圖為2021年8月27日，上班族下班時在北京商業區穿過十字路口。（Getty Images）

美國管理顧問公司貝恩（Bain & Company）4月稱中國警方曾到公司的上海辦事處向部份職員問話，又指公司正配合中國執法部門調查。

美思明智（Mintz Group）的北京辦事處3月20日遭搜查，5名中國籍員工被扣查。在美思明智被搜查前，公司1名員工也被禁出境。

該報稱，2023年來，這類顧問公司面臨審查。部份外商認為它們在中國經營面臨風險與不確定性，影響其在華營運的信心。

英媒9月較早時報道日本最大券商野村國際香港分公司的中國投資銀行業務主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）25日也傳出被中國政府禁止出境。王仲何的情況或與2月一度「失去聯絡」的華興資本創始人包凡和前總裁叢林被查案件有關。

《華爾街日報》引述西方國家官員和人權組織稱，中國政府祭出出境禁令、協助刑事調查的做法愈來愈普遍，並指出境禁令可能會持續數月甚至數年，因這種限制的調查會一拖再拖。