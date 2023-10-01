馬爾代夫主張「遏制印度」新總統出爐　美媒：對中印影響力的公投

綜合路透社、法媒等1日報道，根據馬爾代夫選舉委員會當地時間9月30日晚公布的結果，反對派候選人、馬累市長穆伊祖在當天舉行的總統選舉第二輪投票中獲勝，當選馬爾代夫新一任總統。



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「『親華』的穆伊祖勝選，這一結果將再次顛覆馬爾代夫和傳統盟友印度的關係。」法媒以此為題報道。主張「遏制印度」的穆伊祖和「親近印度」的現任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）有着截然不同的外交方針，路透社等外媒稱，這一結果可能會讓這個印度洋群島國家「向中國靠攏」。

馬爾代夫9月9日舉行總統選舉，但未有候選人獲得超過50%的選票。根據馬爾代夫憲法，兩名得票領先的候選人，進步大會聯盟候選人、馬累市長穆伊祖和現任總統薩利赫，進入總統選舉第二輪投票。

當地時間9月30日，馬爾代夫總統選舉第二輪結束。根據馬爾代夫選舉委員會公佈的結果，穆伊祖獲得超50%選票，當選馬爾代夫新一任總統。

官方數據顯示，當天共有超過24.6萬名選民參加投票，投票率超過87%。穆伊祖獲得約54%的選票，薩利赫獲得約46%的選票。薩利赫已在社交媒體上對穆伊祖當選表示祝賀。

據報道，這位45歲的馬爾代夫候任總統將於當地時間11月17日宣誓就職，總統任期5年。

馬爾代夫舉行大選，圖為現任總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）2023年9月9日在票站向民眾揮手。他最終無法贏得連任。（Reuters）

由於穆伊祖領導的反對黨進步大會聯盟向來主張對華友好，馬前總統亞明在執政期間簽署了「一帶一路」倡議，部分外媒和分析人士也將這場選舉視作「中國和印度的影響力對決」。

大選結果一出，《紐約時報》便發文稱，「這場競選既是決定這個小島國下一任領導人的機會，也是對印度和中國影響力爭奪的一次公投」。

法媒也表示，這一結果將「顛覆」馬爾代夫與印度之間的關係，並預測稱這將「推翻」現任總統薩利赫任期內對新德里採取外交姿態的努力。路透社則稱，穆伊祖勝選可能會讓馬爾代夫「向中國靠攏」。

綜合外媒報道，薩利赫在2018年的總統選舉中以壓倒性優勢戰勝時任總統，在上台後推翻了亞明「反對印度」的方針，轉而奉行「印度優先」的政策。他恢復了馬爾代夫與印度的關係，印度則向馬爾代夫提供數百萬美元的基礎設施融資和安全援助作為回報。

相比之下，穆伊祖主張「遏制」印度在馬爾代夫的存在，他所在的反對党進步大會聯盟發起了一項「印度退出」運動，承諾將在上台後驅逐印度的軍事人員。目前，印度在馬爾代夫境內駐紮有小規模的軍事力量，包括幾架偵察機和75名軍事人員。

反對派人士擔心，影響力日漸擴大的印度將會主導馬爾代夫政局。進步大會聯盟認為，印度壓倒性的影響力對馬爾代夫主權構成威脅。

穆伊祖2021年當選馬累市長，之前還曾擔任馬爾代夫住房和基建部部長，是中馬友誼大橋等合作項目的親歷者。法媒提到，去年穆伊祖在與中方舉行的一次會議上曾表示，重新執政後將「為兩國緊密關係書寫新篇章」。

根據馬爾代夫選舉委員會當地時間2023年9月30日晚公布的結果，反對派候選人、馬累市長穆伊祖在當天舉行的總統選舉第二輪投票中獲勝，當選馬爾代夫新一任總統。圖為他2023年9月9日在馬累一個票站投票。（Reuters）

儘管部分外媒將馬爾代夫大選渲染為「中印影響力之爭」，馬爾代夫政府始終重視與中國發展關係。

今年2月，馬爾代夫駐華大使阿茲瑪（Aishath Azeema）在慶祝馬爾代夫-中國建交50周年暨馬爾代夫-中國商務投資論壇上表示，中國過去是，現在仍然是馬爾代夫重要的經濟和雙邊發展夥伴。

阿茲瑪表示，中國為馬爾代夫的社會、文化和經濟發展作出了重要貢獻，受到馬爾代夫人民的高度讚賞。「馬爾代夫和中國之間的商業聯繫是兩國長期關係的重要組成部分。我相信，我們兩國之間業已存在的這種友好合作關係將在今後的歲月里繼續擴大和發展。」

據外交部網站消息，中國駐馬爾代夫大使王立新8月8日會見馬爾代夫駐華使館副館長胡達女士時表示，中馬關係保持穩步健康發展良好勢頭。兩國高質量共建「一帶一路」成果豐碩，中馬友誼大橋、維拉納機場改擴建及社會住房等項目給馬人民帶來實實在在的好處。希望雙方共同努力，不斷增強政治互信，深化務實合作，促進人文交流，推動兩國關係不斷邁上新台階。