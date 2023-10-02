諾貝爾文學獎5日揭盅　博彩公司熱門名單　10大包括中國兩作家

諾貝爾文學獎10月2日至9日開始公布，誰人能在5日公布文學獎折桂成為話題。英國博彩公司的賠率榜，目前中國作家閻連科和殘雪都是獲獎機率較大首10名。惟從以往歷史看來，外界「貼中」的機會率並不高。



兩家公司是英國的Ladbroke和Nicer Odds就此發布表單。Nicer Odds最有可能獲獎前10名作家中，排名第1的是挪威作家佛斯（Jon Fosse）。中國作家閻連科和殘雪也在10大名單；他們都是這個榜單「多年常客」。

閻連科現年65歲，作品廣泛被譯成外語。他曾獲頒中國的魯迅文學獎以及香港的紅樓夢獎，但他的作品《為人民服務》及《丁莊夢》有在港台出版。

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本名鄧小華、原名鄧則梅的殘雪現年70歲。她曾被已故諾貝爾文學獎評審、瑞典學院院士馬悅然譽為「中國卡夫卡」。

她的作品多次入選世界著名優秀小說選集。她在2022年，獲頒馬來西亞的花蹤世界華文文學獎。

殘雪2023年出版的長篇小說《新世紀愛情故事》，掀起「殘雪熱潮」。這本書的瑞典文版已在瑞典面世，由瑞典著名翻譯家陳安娜翻譯。2012年諾貝爾文學獎得主是莫言的瑞典譯本也出自陳安娜手筆。

對上一次有中國作家獲得諾貝爾文學獎是在2012年，得主是莫言。他也是首位中國籍的諾貝爾文學獎得主。