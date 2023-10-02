墨西哥教堂彌撒期間樓頂塌下100傷　恐約30人被埋

位於墨西哥北部的聖克魯斯教堂（Santa Cruz Church）當地時間10月1日下午約2時30分（香港時間2日早上4時30分）進行彌撒時樓頂倒塌，據信約30人被埋在瓦礫堆下。美國霍士新聞2日稱，事件中100人受傷。



英國廣播公司（BBC）2日事發時教堂舉行下午彌撤，正進行洗禮儀式，故此不幸被埋的人包括一批兒童。但坦皮科教區（Diocese of Tampico）主教阿爾瓦雷斯（José Armando Alvarez）稱意外發生時，教堂在舉行領聖餐儀式。

警方稱教堂樓頂倒塌時約裏面有100人，目前仍有約30人在瓦礫堆中。目前尚不清楚是否有人傷亡。

聖克魯斯教堂位於塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的馬德羅城（Ciudad Madero）。這個城毗鄰港口城市坦皮科，位於美國德州布朗斯維爾（Brownsville）以南約500公里。

據塔毛利帕斯州警方稱，國民警衛隊、州警察、州民防人員和紅十字會人員已趕赴現場協尋死傷者。

BBC在引述社交媒體上流傳的圖片稱，教堂已是一片頹垣敗瓦，人們聚集在它的周圍，拚命尋找被困的人。據說人們帶着鏟子和鶴嘴鋤來到，試圖搬走瓦礫碎片。

這間英國電視台同日引述後來在社交媒體上的帖文稱，已見提供緊急救援服務的人來到意外現場。當局要求聚集的人保持安靜，以便他們聽到瓦礫堆中生還者的呼救。

霍士新聞2日引述當地媒體的照片稱，一棟混凝土和磚造建築的部份屋頂破碎，瓦礫散落一地。