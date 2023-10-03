中國巴西貿易首次以本幣交易

中國和巴西之間的貿易首次實現本幣交易，實現人民幣計價、結算、融資和直接兌換的全流程閉環操作。



根據中新社報道，當地時間星期一（10月2日），記者從中國銀行（巴西）有限公司（下稱「中銀巴西」）獲悉，中巴貿易已首次實現本幣交易的全流程閉環交易。

中銀巴西9月28日成功為巴西企業辦理人民幣信用證貼現業務，並即時兌換為巴西雷亞爾入賬，在中巴貿易史上首次實現人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直接兌換雷亞爾的全流程閉環操作。

首次試水的是巴西埃爾多拉多紙漿公司（Eldorado Brasil）。 該公司成立於2010年，是巴西紙漿工業領域最具競爭力的企業之一，產品約四成銷往中國。 今年8月份，該公司接受中國廈門某進口企業採用人民幣作為合約計價貨幣，並指定中銀巴西為收款行，試水人民幣結算。

巴西埃爾多拉多紙漿公司43箱紙漿8月26日從巴西桑托斯港（Santos）裝船啟程前往中國青島港。 9月，中銀巴西收到進口商開立的人民幣延期付款信用證，隨後通知巴西埃爾多拉多紙漿公司，並完成對貨運單據和信用證的審核，在9月28日為公司辦理人民幣信用 證貼現業務，幫助出口商提前收到人民幣貨款。

根據巴西外匯管理規定，中銀巴西即時將收到的人民幣直接兌換為雷亞爾入境巴西，匯入客戶本地賬戶，實現了從貨物交易的人民幣計價，到資金交易的人民幣結算、融資和本幣直兌 的全流程閉環操作。

今年4月份，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）訪華期間，兩國簽署合作諒解備忘錄，推動本幣貿易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

