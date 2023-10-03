後疫情時代報復式旅遊或結束？　研究：通脹影響外遊意欲

最新市場調查報告顯示，隨著通貨膨脹持續多年以及旅行成本上升，在冠病疫情後出現的報復性旅遊可能即將結束。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，市場研究公司Morning Consult發布報告指出，雖然一些國家民眾的旅行意願正在增加，但其他國家特別是歐洲人的旅行意願則持平或下降。

自2022年以來，法國人的旅行意願下降了11個百分點，德國人的旅行意願下降六個百分點，加拿大人和俄羅斯人對旅遊的興趣也各下降四個百分點。

分析：通脹與物價升高使歐洲人旅遊意願低落

Morning Consult旅遊和酒店業分析員羅斯克（Lindsey Roeschke）說，大多數人已完成報復性出遊，而出行放緩可能在歐洲更為明顯，因為過去一年通膨侵蝕了消費者的積蓄，再加上北美旅客今年蜂擁至歐洲，進一步推高物價，使歐洲人的旅遊意願比其他地區的民眾更為低落。

亞太區較遲解除邊界防疫限制，所以這個地區的報復性出遊還會持續一段時日，但根據調查公司牛津經濟（Oxford Economics）的最新報告，亞太區的短程報復性旅遊「可能將減退」。 2023年上半年，擠壓的需求推動了亞太區旅遊業，但之後趨勢開始扭轉，例如前往馬來西亞旅遊的新加坡遊客減少了。

報告指出，隨著貨幣緊縮政策延遲發揮效應，其他地區相信也會出現類似情況，來自歐美的旅客料將逐漸變少。

牛津經濟預測美國經濟會在明年年初左右陷入衰退，而當世道不景氣時，最先捨棄的消費之一就是旅遊。

Morning Consult的報告顯示，旅遊意願上升的國家主要為中國、墨西哥和日本。 不過日本僅53%受訪者表示有意在未來12個月內出遊，是15個受調查國家中最低的；中國則出現旅遊熱，根據飛豬旅行社的數據，「黃金週」假期期間，內陸遊 訂單年增近六倍，出境旅遊訂單暴增逾20倍。

然而牛津經濟指出，在重新開放初期、消費激增之後，中國消費者正快速失去旅遊熱情，而失業率攀高、陷入困境的房地產業帶來負面財富效應，以及工資增長疲弱，也將沖淡出境遊 的興致。

本文獲《聯合早報》授權轉載

