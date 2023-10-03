世銀下調2024年中國經濟增長預測

撰文：許懿安
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世界銀行上週末（9月30日）發布最新報告，將中國明年的經濟增長預測下調至4.4%。受中國影響，東亞和太平洋地區的今明兩年的經濟增長也將放緩。

世界銀行星期天（10月1日）發布東亞和太平洋地區半年度經濟展望報告，把對中國明年的經濟增長預測從4.8%下調至4.4%，但對中國今年的增長預測維持在5.1%。

受中國增速放緩影響，世界銀行也下調了對東亞和太平洋地區今明兩年的經濟增長預測，把今年的地區生產總值（GDP）增長預測從5.1%下調至5.0%，明年的預測從4.8%降至4.5%。

報告指出，中國的發展狀況對整個地區都很重要，中國經濟增長每下降1個百分點，地區增長就會下降0.3個百分點。

對於中國增速放緩的原因，報告分析，中國過去的經濟增長主要由基礎設施和房地產投資帶動，但由於基礎設施飽和導致回報遞減、住房供應過剩導致房價下跌，企業和地方政府陷入債務負擔。

報告還說，中國面臨的外部環境也更具挑戰性。外部需求疲軟在短期內影響中國經濟增長，地緣經濟的緊張局勢也限制中國獲取關鍵技術。

英媒星期一（2日）也報道了世界銀行的報告，但對中國和亞太地區的經濟前景更為悲觀。

報道稱，世界銀行對2024年的悲觀預測，凸顯了人們對中國經濟放緩蔓延到亞洲的擔憂，並稱「亞洲面臨半個世紀以來最糟糕的經濟前景之一」。

報道引述世界銀行東亞與太平洋地區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）的說法，人們原本預期在解除嚴苛的疫情管控後，中國的反彈會比它現在展現的更持久和更顯著。

馬圖還警告，如果包括中國在內的各國政府不開始更深層次的服務業改革，增長放緩將持續下去。

不過，世界銀行東亞與太平洋地區副行長菲羅（Manuela V. Ferro）在世行發佈報告同一天的新聞稿中表示，東亞和太平洋地區仍然是世界上增長最快、最具活力的地區之一。

菲羅同樣強調改革的重要性。她說： 「從中期來看，維持高增長必須進行改革，以保持工業競爭力，實現貿易夥伴多元化，並釋放服務業提高生產力和創造就業的潛力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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