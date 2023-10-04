學者：中美看法對立　難以尋找討論起點

中美對兩國關係的看法存在對立敘事，中國認為美國無法接受中國的崛起，並尋求限制中國的發展；美國則對中國政治、經濟和外交政策的變化存有顧慮。 雙方無法就兩國關係的現狀和如何應對當前問題取得共識，因此討論的起點很艱難。



卡內基中國莫里斯·格林伯格榮譽主任韓磊（Paul Haenle）星期二（10月3日）在尤索夫伊薩東南亞研究院東盟圓桌會議上，舉他2019年開始參與的中美二軌對話為例，闡述中美目前存在的對立敘事（dueling narratives) 。 韓磊也是美國國家安全委員會前中國事務主任。

他指出，中美雙方對兩國關係現狀的描述，以及兩國關係惡化的原因存在分歧。 中國認為，美國數十年來是領先的大國，因此不能接受中國崛起，純粹想限制或阻擋中國繼續崛起和發展。

美國看到的中國，則是一個政治、經濟和外交政策已顯著變化並時常令人擔憂的國家，尤其是現任領導人上任後的過去10年。 美國和許多西方國家過去數十年來歡迎中國融入世界，這些國家如今在重新思考中國帶來的機會和挑戰。

韓磊說：「中美雙方討論的起點很艱難，因為雙方無法對到底發生什麼事，以及如何應對這些問題達成共識。」

參與同場論壇的學者還有南京大學國際關係學院院長朱鋒、南洋理工大學人文、藝術與社會科學院院長廖振揚。

朱鋒：沒人能改變中國的道路

朱鋒認為，美國仍維持全球第一大國的地位，不論全球權力如何重新分配，世界還是大致處在單極時刻，美國很大程度上還是霸權力量。

朱鋒指出，中美之間的差距還很大，在接下來幾十年內難以縮小；當世界第一大國「變臉」，不僅傷害中國，也為中國帶來前所未有的戰略挑戰。

中國的政策和政治環境目前受到外界議論。 朱鋒說，沒有人能在一條路上沒有任何搖擺，中國也是如此，但「沒有人能改變中國的道路，以及中國和外界作更深、更廣泛接觸的歷史選擇」。

朱鋒強調，中國不會掉入歷史陷阱，不會成為史太林治下的蘇聯、不會成為日本帝國主義的複製品、不會成為普京治下的俄羅斯，中國也不會重複毛澤東時期的歷史選擇 。

至於中國接下來的發展路徑，朱鋒認為中國應參考新加坡模式，推動務實的政治，因為中國仍在崛起的路上，不能就此跌下山，而是繼續前進。

中美在東南亞地區的地緣政治博弈，持續引發區域國家對於在大國之間「選邊站」的擔憂。 廖振揚提醒，東盟國家在思考和任何一個大國的關係時，應考慮功能性和關聯性，而不是戰略選擇或戰略定位。

過去兩年多來，有觀點認為美日印澳四方安全對話（QUAD）和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等區域機制，可能削弱東盟核心地位。 廖振揚認為，即便亞細安抗議或表示不接受，也不可能改變這些區域機制存在的事實，不論是哪個大國領導的區域機制，東盟該做的是尋找與這些機制合作的方式。

本文獲《聯合早報》授權轉載

