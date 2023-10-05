俄羅斯黑海艦隊傳多艦撤出克里米亞基地　海軍與阿布哈茲簽協議

美媒10月4日報道，俄羅斯已把黑海艦隊多艘艦艇撤出在克里米亞的主要基地，顯示俄對克里米亞半島的控制正遭受烏克蘭的導彈和無人機攻擊挑戰。俄媒5日報道，俄羅斯海軍與黑海東岸國家阿布哈茲（Abkhazia）簽協議，會在阿布哈茲設永久基地。



《華爾街日報》5日指，根據西方官員和經海軍專家核實的衛星圖像顯示，俄羅斯已把多艘艦船從塞瓦斯托波爾（Sevastopol）轉移到俄羅斯和克里米亞的其他港口，其中包括3艘攻擊型潛艇和2艘護衛艦。報道指，這些港口能為艦船提供更好保護。

烏克蘭最近數星期向俄軍發動一系列反擊，包括針對俄羅斯的艦船和艦隊總部，9月底，烏克蘭以導彈襲擊位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊司令部。報道指，俄軍艦隻撤出克里米亞基地代表俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）遭到的重大挫折。

俄羅斯國防部暫未回應。

2023年9月22日，烏克蘭以導彈襲擊位於克里米亞的俄羅斯黑海艦隊司令部，圖為現場冒煙的衛星圖像（PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS）

俄媒5日也報道俄軍的另一動向，俄衛網引述俄媒《消息報》報道，阿布哈茲總統Aslan Bzhaniya表示阿布哈茲已與俄方簽證協議，在當地設俄軍艦艇的永久基地。

他稱「我們已簽署一份協議，在不久將來，（阿布哈茲）奧恰姆奇拉地區將成為俄海軍的永久基地。」

他認為這將增強俄羅斯和阿布哈茲的防禦能力，又指在軍事合作領域已做很多工作，但兩國還有很多路要走。

報道稱在整個2000年代，奧恰姆奇拉灣一直是阿布哈茲民用和軍用船隻的共同停泊地，2009年1月基地移交給俄羅斯，現在是俄羅斯聯邦安全局邊防局巡邏艦和海岸警衛隊船隻的駐紮地。