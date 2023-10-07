晤舒默所率美國兩黨參議員代表團　陳吉寧：願持續擴大經貿往來

撰文：洪怡霖
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中國上海市委書記陳吉寧10月7日會見美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）所率兩黨參議員代表團一行人時表示，願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷加深人文交流。

根據《上觀新聞》（原名：上海觀察），陳吉寧向美國兩黨參議員代表團介紹上海經濟社會發展相關情況。

他說：「作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，開放、創新、包容是上海這座城市最鮮明的品格，我們一切工作的出發點和落腳點就是讓老百姓過上好日子，歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，通過上海深耕廣闊的中國市場。」

陳吉寧也稱：「我們將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資興業，在合作共贏中實現更大發展。」

報道指，舒默一行感謝上海的熱情接待，對這座充滿活力的現代化國際大都市印象深刻，並就推動經貿往來等問題作了交流。

他們表示，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突，此次訪華旨在通過坦誠、深入、建設性、富有成效的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關晤舒默所率美國兩黨參議員代表團　陳吉寧：願持續擴大經貿往來的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。

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