洪都拉斯駐華大使：遠離中國等同與世界孤立

撰文：聯合早報
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洪都拉斯首任駐華大使蒙卡達（Salvador Moncada）稱，中美洲不是「美國後院」，發展對華關係能使中美洲國家收穫良多，遠離中國意味着與世界孤立。

中國國慶和中秋長假期間，蒙卡達接受中國《北京日報》客戶端專訪。《北京日報》客戶端星期六（10月7日）刊出專訪內容。

蒙卡達受訪時稱，全球南方國家正與貧困和不平等鬥爭，在過去三四十年裏，中國非常成功地解決這些問題，洪都拉斯將中國視為成功解決與發展有關問題的典範，從這個角度看，洪中建交和兩國關係快速發展是自然的事。

他說，當前全球處於一個多極世界，世界愈來愈多極化，各國應為一個平等的世界而奮鬥，所有國家都為了共同利益而努力，而非從屬於地緣政治集團，這是洪中關係發展迅速的第二個原因。

蒙卡達還表示，不僅洪都拉斯，中美洲國家都期待在文化、政治、貿易、外交、科學和技術領域加強對華關係。

蒙卡達預告，從下星期一（10月9日）開始，他將與其他國家的駐華大使見面，特別是中美洲和其他拉美國家的駐華外交官。他還將與中國高級官員會面，並向中國外交部遞交國書副本。

洪都拉斯今年3月與台灣斷交，轉而與中國大陸建交。洪都拉斯總統卡斯特羅在6月訪華前宣布由蒙卡達將出任首任駐華大使。蒙卡達在今年9月29日中秋節當天抵達北京履新。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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